Im Düsseldorfer Landtag ist die neue nordrhein-westfälische Regierung vereidigt worden.

In der einzigen schwarz-gelben Koalition in Deutschland sind vier Ministerinnen und acht Minister vertreten. Regierungschef Laschet von der CDU hatte seinen Kabinettsmitgliedern zuvor in der Staatskanzlei ihre Ernennungsurkunden überreicht.