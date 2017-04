Der NSU-Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags hat seinen Abschlussbericht vorgelegt.

Darin heißt es, bei vielen Sprengstoff- und Mordanschlägen der vergangenen 25 Jahre hätten die Sicherheitsbehörden des Landes einen rechtsextremistischen Hintergrund zu früh ausgeschlossen. Kritisiert wird auch die Kriminalisierung der Opfer. Als Beispiel nennt der Bericht den Anschlag in der Kölner Keupstraße im Jahr 2004. In diesem Zusammenhang sei jahrelang im Umfeld der Familie ermittelt worden. Der Untersuchungsausschuss hat seit Ende 2014 Morde und Anschläge in Nordrhein-Westfalen untersucht, zu denen sich die Terrorzelle NSU bekannt hatte oder die ihr zugeschrieben werden.