Orkanböen haben heute früh in Nordrhein-Westfalen für Verkehrsprobleme gesorgt.

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, blockierten umstürzende Bäume Straßen und Zugstrecken. So musste beispielsweise die Regionallinie zwischen Aachen und Düsseldorf in beide Richtungen umgeleitet werden. Auf der Autobahn 59 stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. In Essen und in Mülheim standen Straßen unter Wasser, Gegenstände flogen umher. Auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz gab es orkanartige Böen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.