Im rheinischen Tagebaurevier haben Proteste gegen den Braunkohle-Abbau begonnen.

Nach Angaben der Polizei startete in Kerpen-Buir ein Demonstrationszug mit rund 2.000 Teilnehmern. Kurz vor Beginn habe man zwei Personen in Gewahrsam genommen, die Elektroschocker bei sich gehabt hätten, teilte die Polizei mit. Die Braunkohlegegner wollen vor der morgen beginnenden Weltklimakonferenz in Bonn für einen schnellen Kohleausstieg werben. Die Verstromung von Braunkohle gilt als die klimaschädlichste Art der Stromgewinnung.