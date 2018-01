Polizei und Zoll haben in Nordrhein-Westfalen ein kriminelles Netzwerk ausgehoben, das durch Schwarzarbeit einen Schaden von rund 48 Millionen Euro verursacht haben soll.

450 Baufirmen seien an dem Betrug beteiligt gewesen, teilten Polizei und Zoll in Krefeld mit. An der landesweiten Razzia seien mehr als 1.100 Beamte im Einsatz gewesen. Sie hätten 140 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Sechs Männer und zwei Frauen seien festgenommen worden. Die Fahnder beschlagnahmten Waffen, darunter zwei automatische Armbrüste, Bargeld und mehrere Fahrzeuge.



Nach Angaben der Ermittler stellten die Beschuldigten über ihr Firmengeflecht den Bauunternehmen Scheinrechnungen über nicht erbrachte Leistungen aus. Diese seien als Betriebsausgaben verbucht worden. Die Firmen hätten damit Steuern und Sozialabgaben hinterzogen. Die Ermittlungsbehörden sprachen von einem der schwerwiegendsten Fälle im Kampf gegen organisierte Schwarzarbeit bundesweit.



Durch Schwarzarbeit entgehen dem Staat jährlich mehrere hundert Millionen Euro. In Nordrhein-Westfalen waren es allein im ersten Halbjahr vergangenen Jahres 107 Millionen.

