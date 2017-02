Nordrhein-Westfalen Schärfere Sicherheitsmaßnahmen für Kölner Dom

Der Kölner Dom (imago/Rainer Unkel)

Für den Besuch des Kölner Doms gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.

Das teilte das Domkapitel mit, das Verwaltungs-Gremium des Gotteshauses. Demnach sind ab sofort an den Eingängen Sicht- und Taschenkontrollen möglich. Vom ersten März an dürfen Besucher keine großen Koffer, Reisetaschen und Wanderrucksäcke mehr mit in die Kathedrale nehmen. Außerdem werden die Zahl Sicherheitskräfte erhöht und die Videoüberwachung ausgebaut. Der Kölner Polizeipräsident Mathies begründete die Maßnahmen damit, dass es eine hohe abstrakte Terrorgefahr gebe.