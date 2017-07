Die nordrhein-westfälische Schulministerin Gebauer will Personalengpässe an Schulen in Nordrhein-Westfalen vorübergehend mit Fachkräften aus der Wirtschaft überbrücken.

Unternehmer könnten zeitweise Mitarbeiter für einzelne Unterrichtsstunden zur Verfügung stellen, sagte die FDP-Politikerin der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Der Personalnotstand in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sei so groß, dass man alle Ideen in Betracht ziehen müsse. Weiter heißt es, einen konkreten Zeitplan für den Einsatz gebe es noch nicht.