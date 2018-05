Ein schweres Unwetter in Nordrhein-Westfalen hat vor allem in der Stadt Wuppertal große Schäden verursacht.

Das Dach einer Tankstelle stürzte ein. An der Universität brachen bis zu 50 Quadratmeter eines Gebäudedachs zusammen. Teilweise wurde die Hochschule überflutet, ebenso wie ein Einkaufszentrum. Straßen waren überschwemmt, Gullydeckel wurden hochgedrückt. Bäume stürzten um. Die Deutsche Bahn und die Wuppertaler Schwebebahn stellten ihren Betrieb ein. Auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens musste die Feuerwehr zu hunderten Einsätzen ausrücken. In Oberhausen wurde eine Frau durch Blitzschlag verletzt. Auch in Hessen, Südniedersachsen und Teilen Bayerns gab es schwere Unwetter.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.