Nordrhein-Westfalen Türkische Spitzeleien in Klassenzimmern?

Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) (dpa/picture alliance/Federico Gambarini)

In Nordrhein-Westfalen sind Landesregierung und Sicherheitsbehörden alarmiert von Berichten über Spitzeleien in Klassenzimmern in türkischem Auftrag.

Nach Erkenntnissen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben türkische Konsulate türkischstämmige Lehrer und Eltern angestiftet, kritische Stimmen in den Schulen zu melden. Wie ein Sprecher bestätigte, hat das Schulministerium in Düsseldorf bereits eine Stellungnahme bei den Konsulaten angefordert. Die zuständige Staatsanwaltschaft schließt einen Zusammenhang mit den jüngsten Wohnungsdurchsuchungen bei Imamen des Moscheeverbands Ditib nicht aus.