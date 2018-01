Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Wüst hat den Bau der neuen Rheinbrücke auf der Autobahn 1 bei Leverkusen mit Import-Stahl aus China gerechtfertigt.

Man habe keinen Spielraum bei der Vergabe, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Die Landesregierung könne Protektionismus keinen Vorschub leisten. Auch in der Vergangenheit seien schon Brücken in NRW mit Stahl aus dem Ausland, etwa aus Sibirien oder Italien gebaut worden.



Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" hatte berichtet, dass von den 32.000 Tonnen Stahl, die für den Neubau veranschlagt werden, rund zwei Drittel aus China kommen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.