Nordrhein-Westfalen Warnstreiks haben begonnen

Neue Warnstreiks in mehreren Bundesländern. (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben weitere Warnstreiks begonnen.

Nach Gewerkschaftsangaben legten unter anderem in Nordrhein-Westfalen Mitarbeiter der Universitätskliniken Essen, Köln und Düsseldorf die Arbeit nieder. Die Notfallversorgung sei gesichert.

Auch die Beschäftigten von Ministerien, Finanzämtern, Hochschulen und der Polizei sind zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Aktionen sind auch in Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg geplant. - Die Gewerkschaften fordern in der laufenden Tarif- und Besoldungsrunde Verbesserungen mit einem Gesamtvolumen von sechs Prozent.