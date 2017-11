Die Bergung des in der Nordsee vor Langeoog auf Grund gelaufenen Frachters "Glory Amsterdam" macht Fortschritte.

Eine Sprecherin des Havariekommandos in Cuxhaven sagte in der Nacht, inzwischen sei das Schiff mit zwei Schleppern verbunden. Jetzt pumpe man das Ballastwasser ab, damit der Frachter leichter werde. Wenn es keine Komplikationen gebe, werde das Schiff am Vormittag mit dem Hochwasser aufschwimmen können. Dann könnten die Schlepper das Schiff in einen Hafen ziehen, wo es überprüft werde.



Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntag im Sturm auf eine Sandbank getrieben worden. An Bord sind fast 2.000 Tonnen Schweröl und Diesel.