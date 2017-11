In der Nordsee vor Langeoog gestaltet sich die Bergung des auf Grund gelaufenen Frachters "Glory Amsterdam" schwierig.

Man hoffe, das Schiff bis zum Wochenende frei zu bekommen, erklärte das Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven. Es sei aber gelungen, eine erste Leine von dem Schiff zu einem Schlepper zu legen.



Der 225 Meter lange Frachter unter panamaischer Flagge hatte sich am Sonntag im Sturm "Herwart" losgerissen und war auf eine Sandbank getrieben worden. Die "Glory Amsterdam" hat fast 2.000 Tonnen Schweröl und Diesel als Betriebsstoffe an Bord, die bei einer Beschädigung ins Meer gelangen könnten und deshalb zunächst abgepumpt werden sollen. Auf dem Schiff sind 22 Mann Besatzung sowie Mitglieder des Bergungsteams.