In der Nordsee vor Langeoog gestaltet sich die Bergung des auf Grund gelaufenen Frachters "Glory Amsterdam" schwierig.

Man hoffe, das Schiff bis zum Wochenende frei zu bekommen, erklärte das Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven. Es sei aber gelungen, eine erste Leine von dem Schiff zu einem Schlepper zu legen.



Der 225 Meter lange Frachter war am Sonntag im Sturm auf eine Sandbank getrieben worden. An Bord sind fast 2.000 Tonnen Schweröl und Diesel für den Antrieb. Es wird befürchtet, dass diese auslaufen, falls der Rumpf beschädigt wird.