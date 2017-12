Die britische Marine hat ein russisches Kriegsschiff durch die Nordsee begleitet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag habe die "St. Albans" eine russische Fregatte durch Gebiete von nationalem Interesse eskortiert, hieß es in Militärkreisen. Auch ein Hubschrauber der britischen Marine sei eingesetzt worden. Die Marine hatte erklärt, in jüngster Zeit würden häufiger russische Schiffe in der Nähe von britischen Gewässern gesichtet. Nato-Vertreter warnten, russische Schiffe könnten Unterseekabel für den Datentransfer kappen.

