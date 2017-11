Bergungsexperten haben den in der Nordsee auf Grund gelaufenen Frachter "Glory Amsterdam" freigeschleppt.

Wie das Havariekommando in Cuxhaven mitteilte, schwimmt das Schiff wieder. Zuvor war sein Balastwasser abgepumpt worden, um es leichter zu machen. Die "Glory Amsterdam" soll nun in einen Hafen gezogen werden.



Der 225 Meter lange Frachter mit rund 2.000 Tonnen Treibstoff an Bord war am Sonntag vor Langeoog im Sturm 'Herwart' auf eine Sandbank aufgelaufen.