Nordsinai Ägyptische Christen fliehen nach Anschlägen

Kontrollpunkt im Norden der ägyptischen Halbinsel Sinai (dpa/pitcture-alliance/Abir Sultan)

Im Norden der Sinai-Halbinsel hat nach wiederholten Morden an ägyptischen Christen eine Fluchtbewegung eingesetzt.

In der Stadt Ismailia am Suezkanal seien 150 Menschen aus der Provinzhauptstadt Al-Arisch eingetroffen, sagte ein regionaler Kirchensprecher. Oft handele es sich um Familien, weitere würden erwartet. Medienberichten zufolge gab es in den vergangen zwei Wochen acht Anschläge auf Christen. Zu den Taten bekannte sich zunächst keine Gruppe.



Zuletzt hatte die Terrormiliz IS ein Video veröffentlicht, in dem sie Angriffe auf die religiöse Minderheit ankündigt. Ägyptens Bevölkerung besteht zu etwa zehn Prozent aus Christen.