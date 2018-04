Im Norden Syriens ist kurdischen Angaben zufolge ein deutsch-syrischer Islamist festgenommen worden.

Es soll sich um Mohammed Haidar Sammar handeln, der enge Kontakte zur Hamburger Gruppe um die Flugzeugattentäter vom 11. September 2001 gehabt haben soll. Sammar soll sich in Syrien der Terrororganisation IS angeschlossen haben. Er werde nun von den kurdischen Sicherheitsdiensten in Rakka verhört, teilte ein Militärsprecher mit.



Sammar hatte sich kurz nach den Anschlägen 2001 nach Marokko abgesetzt. Dort soll er von US-Geheimdiensten entführt und an die Behörden in Syrien übergeben worden sein. Wegen Zugehörigkeit zur Muslimbruderschaft wurde er dort zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. 2013 kam er frei.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.