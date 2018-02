Die Türkei hat Angaben zu getöteten Zivilisten bei ihrer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien widersprochen.

Bei der Operation der türkischen Streitkräfte habe es bis heute keinen einzigen Zivilisten gegeben, der verletzt, geschweige denn getötet worden sei, sagte Vize-Ministerpräsident Bozdag der Nachrichtenagentur Anadolu. Aktivisten der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatten von mehr als hundert getöteten Zivilisten in der Region Afrin gesprochen. Unabhängig bestätigen lassen sich weder die Angaben der Türkei noch der Beobachtungsstelle.



Die Lage in Syrien war heute auch Thema im Bundestag. Redner von Union und SPD kritisierten die Offensive der Türkei. Bundeskanzlerin Merkel ging auf die Bombardierungen in der Region Ost-Ghuta durch syrische Regierungstruppen ein. Sie bezeichnete das militärische Vorgehen der syrischen Armee gegen Zivilisten als "Massaker". Mit der anhaltenden Gewalt in Syrien befasst sich heute auch der UNO-Sicherheitsrat.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.