Im Bundestag haben Abgeordnete von Koalition und Opposition die türkische Militäroffensive in Nordsyrien als völkerrechtswidrig verurteilt.

Der CDU-Parlamentarier Frey sagte, der Angriff sei unverhältnismäßig und ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Dies sollte man Ankara in aller Deutlichkeit sagen. Ähnlich äußerten sich Vertreter von SPD, Linkspartei und Grünen. Die Linken-Abgeordnete Hänsel warf der Bundesregierung vor, in dieser Frage "komplizenhaft" zu schweigen.



Die türkische Militäroffensive in der Region um die Stadt Afrin richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG, die von Ankara als terroristische Vereinigung betrachtet wird. Die türkische Regierung machte heute deutlich, dass sie eine dauerhafte Militärpräsenz in der Kurdenregion plant. Ein Sprecher von Präsident Erdogan sagte im Fernsehen, es bestehe keinerlei Absicht, den Machthabern in Damaskus die Region nach der Einnahme wieder zurückzugeben.



Nach übereinstimmenden Angaben von Menschenrechtlern und der YPG-Miliz sind binnen eines Tages zehntausende Menschen aus Afrin geflohen.

