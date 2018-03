Politiker von Union, SPD und Grünen haben das Vorgehen der Türkei im nordsyrischen Afrin verurteilt.

Unionsfraktionschef Kauder sagte in Berlin, man sei entsetzt, was in der Stadt passiere. Mit den Vorgängen müsse sich der Nato-Rat befassen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles erklärte, das völkerrechtswidrige Verhalten der Türkei könne keinesfalls geduldet werden. Die Bundesregierung müsse dagegen Maßnahmen einleiten. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt forderte, sofort alle Rüstungsexporte in die Türkei zu stoppen.



Der türkische Präsident Erdogan warf unterdessen den USA vor, sein Land bei der Militäroffensive in Nordsyrien nicht zu unterstützen. Erdogan sagte, auf der einen Seite behaupteten die Vereinigten Staaten, ein strategischer Partner zu sein. Auf der anderen Seite kooperierten sie mit einer Terrororganisation. Gemeint ist die kurdische Miliz YPG.

