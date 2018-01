Aus der Kurdenregion im Norden Syriens sind heute früh vier Raketen auf die südtürkische Stadt Kilis abgefeuert worden.

Wie die Nachrichtenagentur Dogan meldete, wurde eine Frau durch Glassplitter verletzt. Außerdem seien mehrere Gebäude beschädigt worden. Den Angaben zufolge wurden die Raketen aus der Umgebung der Stadt Afrin abgeschossen, die von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert wird.



Die Türkei hatte gestern eine großangelegte Militäroffensive in Nordsyrien begonnen, die auf die YPG zielt. Während Ankara diese als Ableger der verbotenenen Arbeiterpartei PKK betrachtet, sehen die USA sie als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Der türkische Regierungschef Yildirim hat für heute den Einsatz von Bodentruppen in der Region angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.