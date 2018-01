Einen Tag nach Beginn der türkischen Militäroffensive im Nordsyrien sollen von Ankara unterstützte Rebellen dorthin vorgerückt sein.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, drangen Kämpfer der Freien Syrischen Armee in die von kurdischen Truppen kontrollierte Stadt Afrin ein. Eine Bestätigung von syrischer Seite liegt bisher nicht vor.



Die Türkei hatte gestern mit Luftangriffen eine großangelegte Offensive in Nordsyrien begonnen, die auf die Kurdenmiliz YPG zielt. Während Ankara diese als Ableger der verbotenenen Arbeiterpartei PKK betrachtet, sehen die USA die kurdischen Kämpfer als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Der türkische Regierungschef Yildirim hat für heute den Einsatz von Bodentruppen in der Region angekündigt. Es sollen bereits Panzer an der syrischen Grenze aufgefahren sein.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.