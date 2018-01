Die türkische Armee ist bei ihrer Militäroffensive gegen kurdische Kämpfer in den Norden Syriens vorgerückt.

Bodentruppen überquerten laut der türkischen Regierung die Grenze und bewegten sich mit Unterstützung der sogenannten Freien Syrischen Armee in Richtung der von Kurden gehaltenen Stadt Afrin. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde bereits ein kurdisches Dorf eingenommen.



Die türkische Offensive hatte gestern mit Luftangriffen auf Afrin begonnen. Sie zielt auf die Kurdenmiliz YPG. Während Ankara diese als Ableger der verbotenenen Arbeiterpartei PKK betrachtet, sehen die USA sie als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS.



Die türkische Stadt Reyhanli wurde von Nordsyrien aus mit Raketen beschossen. Nach Angaben des örtlichen Bürgermeisters gab es einen Toten und 32 Verletzte. Gestern war bereits die türkische Stadt Kilis mit Raketen angegriffen worden. Von türkischer Seite wurde zurückgeschossen.



Bundesaußenminister Gabriel äußerte sich besorgt. Er sagte in Berlin, die militärische Konftontation zwischen der Türkei und kurdischen Einheiten bringe unkalkulierbare Risiken mit sich. Zudem hätten die Menschen in der Region bereits zu lange gelitten.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.