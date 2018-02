Im Norden Syriens ist ein türkischer Kampfhubschrauber abgeschossen worden.

Dies gab der türkische Präsident Erdogan in Istanbul bekannt. Der Hubschrauber sei an der Militäraktion in den syrischen Kurdengebieten um die Stadt Afrin beteiligt gewesen, sagte Erdogan. Er machte keine Angaben darüber, wer für den Abschuss verantwortlich ist und äußerte sich auch nicht zum Schicksal der Besatzungsmitglieder. Die Kurdenmiliz YPG erklärte, sie habe den Hubschrauber abgeschossen.



Die türkische Armee geht seit drei Wochen gegen die YPG-Kämpfer im Norden des Nachbarlandes vor.

