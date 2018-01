Der UNO-Sicherheitsrat will sich morgen mit der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien befassen.

Das teilte der französische Außenminister Le Drian über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Frankreich habe die Sondersitzung einberufen. Bundesaußenminister Gabriel warnte in Berlin vor unkalkulierbaren Folgen durch die militärische Konfrontation. Die USA riefen die Türkei zur Zurückhaltung auf.



Nach Angaben der türkischen Regierung überquerten Bodentruppen die Grenze zu Syrien und bewegten sich mit Unterstützung der sogenannten Freien Syrischen Armee in Richtung der von Kurden gehaltenen Stadt Afrin. Die türkische Offensive hatte gestern mit Luftangriffen auf Afrin begonnen. Sie zielt auf die Kurdenmiliz YPG. Während Ankara diese als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei PKK betrachtet, sehen die USA sie als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

