Die USA haben sich besorgt über die Lage in Afrin in Nordsyrien geäußert.

In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, nach jüngsten Berichten sei die Mehrheit der Bevölkerung geflohen - angesichts drohender Angriffe durch die türkische Armee und deren Verbündete. Darum rufe man alle Seiten in der Region dazu auf, den Hilfsorganisationen Zugang zu gewähren.



Das türkische Militär hatte Afrin nach eigener Darstellung gestern eingenommen. Präsident Erdogan kündigte weitere Vorstöße in Kurden-Gebiete an. Das syrische Außenministerium forderte den Abzug der türkischen Armee vom Staatsgebiet und wandte sich in der Sache auch schriftlich an die Vereinten Nationen.



Im syrischen Ost-Ghuta mehren sich derweil die Anzeichen einer Niederlage der vorwiegend islamistischen Rebellen im Kampf gegen die Truppen von Präsident Assad. Weitere 6000 Menschen hätten das Gebiet heute verlassen, berichtete die russische Agentur Tass.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.