Bei einem Luftangriff auf ein Dorf im Norden Syriens sind nach jüngsten Angaben 38 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

Die in London ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, mutmaßlich russische Kampfflugzeuge hätten gezielt einen Markt und eine Moschee angegriffen. Rettungskräfte der Organisation Weißhelme sprachen von einem Massaker. Das Dorf liegt in der Provinz Idlib, die als eine der letzten Regionen in Syrien von islamistischen Aufständischen kontrolliert wird.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.