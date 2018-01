Die türkische Armee setzt bei ihrer Offensive gegen kurdische Einheiten im Nordwesten Syriens offenbar auch deutsche Panzer ein.

Ein Bundeswehrexperte bestätigte der dpa, auf Bildern von der Operation seien Panzer vom Typ Leopard 2 zu sehen. Entsprechende Fotos wurden unter anderem von der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu verbreitet. Die Türkei hatte Leopard-2-Panzer bereits im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien eingesetzt.



Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, man habe außer den Fotos in den Medien keine eigenen Erkenntnisse darüber. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass bisher nicht verifiziert werden konnte, von wann die Bilder stammen. Das Auswärtige Amt erklärte: "Unser bisheriges Lagebild gibt es nicht her, dass wir den Einsatz bestätigen können."



Die türkische Armee ist in den vergangenen Tagen in die Region Afrin einmarschiert und wird von Rebellengruppen der Freien Syrischen Armee unterstützt. Ziel ist es, die Kurdenmiliz YPG zu vertreiben, die mit den USA verbündet sind. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation.



Die militärische Lage in der umkämpften Region ist unklar. Beide Seiten melden kleinere Erfolge und gegenseitigen Beschuss. Die Berichte lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.