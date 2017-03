Bei den Tarifverhandlungen für die rund 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie ist noch kein Ergebnis in Sicht.

Der bisherige Verlauf der Gespräche sei zäh, hieß es in der Nacht aus Verhandlungskreisen in Düsseldorf. Es sei davon auszugehen, dass sich die Sitzung bis in die frühen Morgenstunden hinziehen könnte. Die IG Metall hatte den Arbeitgebern mit einer Fortsetzung der Warnstreiks gedroht, falls keine deutlichen Fortschritte erzielt würden. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Geld sowie eine Weiterführung der Tarifverträge zur Altersteilzeit und zum Einsatz von Werkverträgen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 1,3 Prozent angeboten.