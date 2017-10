Drei Tage nach dem Absturz eines russischen Hubschraubers in der Arktis haben Rettungskräfte das Wrack der Maschine entdeckt.

Nach Angaben eines Sprecher wurde es in rund 200 Metern Tiefe in der Nähe der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen gefunden. Die acht Insassen seien vermutlich tot, hieß es.



Der Helikopter war am Donnerstag wenige Kilomter von einer russischen Bergarbeiter-Siedlung entfernt abgestürzt. Die Ursache ist noch unklar.