Die alten Gefährte werden aus den Unterstellplätzen geholt, vom Garagenstaub befreit, poliert und gewienert. Die Szene boomt und die Begeisterung für die Klassiker ist nicht nur bei den Besitzern groß. Was ist so faszinierend an den betagten Autos? Was macht die Oldtimerleidenschaft aus?

Leidenschaftliche Oldtimerbesitzer (Deutschlandradio / Petra Ensminger)

Diesen Fragen ist Petra Ensminger nachgegangen, bei einer Fahrt mit dem Buick und beim Oldtimerverleih, beim Bullitreffen und im Gespräch mit leidenschaftlichen Oldtimerbesitzern.

Nostalgie auf Rädern - Die Deutschen und ihre Oldtimer, das Wochenendjournal am kommenden Samstag.