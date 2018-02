Die USA, Großbritannien und Australien haben das russische Militär für einen Angriff mit Computerviren vom Sommer vergangenen Jahres verantwortlich gemacht.

Der Cyberangriff unter dem Namen "NotPetya" soll in der Ukraine, im Westen und auch in Asien Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben. Er sei Teil der ständigen Versuche des Kreml gewesen, die Ukraine zu destabilisieren, hieß es aus dem Weißen Haus.



Der Kreml wies die Vorwürfe erneut zurück. In einer Mitteilung der russischen Botschaft in London hieß es, die Anschuldigungen seien Teil einer Kampagne zur Dämonisierung Russlands.

