Für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen soll es künftig einen barrierefreien Notruf geben.

Ein entsprechendes Angebot stellte Bundeswirtschaftsministerin Zypries heute in Berlin vor. Bei dem neuen Service können die Betroffenen über eine Video-Verbindung einen Gebärdensprachdolmetscher kontaktieren. Dieser stellt eine Telefonverbindung zu dem gewünschten hörenden Gesprächspartner her. Der Dolmetscher übersetzt dann die Inhalte von der deutschen Gebärdensprache in die Lautsprache und umgekehrt.