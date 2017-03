Notrufsysteme Mit einem Knopfdruck zu schneller Hilfe

Ein unglücklicher Sturz, ein Schlaganfall oder Herzinfarkt - dann braucht man schnell Hilfe, auch wenn das Telefon außer Reichweite ist. Über häusliche Notrufsysteme, also einen Knopf am Armband oder an einer Halskette, kann dann eine Hilfekette in Gang gesetzt werden - eine Lösung nicht nur etwas für Pflegebedürftige.

Von Ursula Reinsch