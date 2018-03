Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Nouripour, sieht im Einsatz der Türkei im syrischen Afrin einen klaren Bruch des Völkerrechts.

Ankara beabsichtige, die kurdische Stadt zu belagern, sagte Nouripour im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dies sei unverhältnismäßig und verletze die Souveränität Syriens. In Afrin drohe ein Häuserkampf mit einer hohen Zahl ziviler Opfer. Nouripour forderte ein Einschreiten der Nato. Das Thema müsse in den Rat des Militärbündnisses eingebracht werden.



Türkische Truppen und syrische Einheiten hatten im Januar eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in der Region begonnen. Inzwischen sollen sie kurz vor Afrin stehen.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.