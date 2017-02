Das Bundeskriminalamt bekommt ein ganz neues rechtliches Gerüst, es werden die Weichen für ein neues Datenschutzrecht gestellt. Über zwei Großprojekte hat das Bundeskabinett heute entschieden, beide werden weitreichende Konsequenzen haben. Und beide verschwinden in der öffentlichen Wahrnehmung hinter einem einzelnen, spät ins BKA-Gesetz eingefügten Instrument: Die sogenannte elektronische Fußfessel soll auch Gefährdern angelegt werden können. Die Aufmerksamkeit ist verständlich. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist wohl die konkreteste Antwort auf den Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz, die die Koalition gefunden hat.

Und: Die Diskussion um die Fußfessel berührt eine tatsächlich drängende Frage: Wie umgehen mit Gefährdern? Wie kann verhindert werden, dass jemand wie Anis Amri vom Radar der Behörden verschwindet? Nur – so verständlich der Wunsch nach einer Lösung ist, in der elektronischen Fußfessel wird sie selten liegen. Als Instrument für Gefährder ist sie hochproblematisch. Und sie wird oft nicht passen. Problematisch ist die Fußfessel, eben weil es um bloße Gefährder geht. Bisher verlangt das Gesetz eine Verurteilung zu mindestens drei Jahren Haft, wegen schwerer Gewalt- oder Sexualverbrechen. Gefährder haben eigentlich noch nichts getan. Man traut ihnen nur etwas zu – auch wenn das Gesetz dafür "Tatsachen" verlangt. Das wirft verfassungsrechtliche Fragen auf, nicht zuletzt das der Verhältnismäßigkeit. Und damit sind wir schon bei der Tauglichkeit des Instruments: Damit ein Richter zustimmt, wird da einiges an Tatsachen kommen müssen.

Es kann nur um die ganz dicken Fische gehen

Die Fußfessel ist also nichts für den minder schweren Fall. Es kann nur um die ganz dicken Fische gehen. Damit ist eine Hoffnung, die Polizeipraktiker hegen, schon vom Tisch: Rainer Wendt etwa, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft glaubt, die Fußfessel sei gerade für Fälle gut, bei denen man nicht so oft und genau hinschauen muss. Das dürfte nicht funktionieren. Trotzdem kann es Anwendungsfälle geben, eben so wie derzeit bei verurteilten Sexualverbrechern: Es mag Gefährder geben, die man gerade nur von einer bestimmten Moschee, einem möglichen Ziel fernhalten will.

Im Fall Amri dagegen, das sagt zumindest der gelernte Polizist Frank Tempel von der Linkspartei, hätte das Peilgerät nichts gebracht. Denn den wollten die Ermittler, solange sie ihn auf dem Schirm hatten, verdeckt beobachten. Schließlich wollten sie wissen, was er vorhat. Auch das geht mit der Fußfessel nicht. Auch ein letztes Argument ist mindestens in der öffentlichen Diskussion wenig durchdacht: Die Fußfessel sei immerhin das mildere Mittel gegenüber dem Strafvollzug. Gut und schön, aber wo es genug Anhaltspunkte gibt, Gefährder einzusperren, braucht man die Fußfessel nicht. Und wer über Alternativen zum Strafvollzug spricht, sollte auch an die Resozialisierung denken. Man sieht: Darum geht es hier nicht.

Das Parlament wird also noch über die Fußfessel reden müssen. Und nicht nur darüber. Das neue BKA-Gesetz bietet noch mehr Schatten, nicht nur weil stellenweise der Datenschutz beschnitten wird. Es bietet Licht, wo es Vorbild für andere Gesetze sein könnte, etwa mit mehr parlamentarischer Kontrolle von verdeckten Ermittlungen. Schade, dass es durchs Parlament gepeitscht wird. Die Debatte wird kurz, aber hoffentlich intensiv.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.