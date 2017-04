Nach Berichten über die Ermordung Homosexueller in Tschetschenien fürchtet die Zeitung "Nowaja Gaseta" um das Leben ihrer Mitarbeiter.

Es gebe entsprechende Drohungen aus der muslimisch geprägten Teilrepublik, teilte das Blatt in Moskau mit. Vor gut einer Woche hatte die "Nowaja Gaseta" berichtet, Polizisten hätten in Tschetschenien Anfang des Monats rund 100 homosexuelle Männer festgenommen und teils schwer misshandelt. Mindestens drei seien getötet worden. Die lokalen Behörden wiesen die Anschuldigungen zurück. Präsident Kadyrow erklärte, in seinem Land gebe es keine Homosexuellen. Einer seiner Minister forderte eine Entschuldigung der Zeitung und erklärte, der Bericht sei eine Beleidigung. Zuvor hatten bereits muslimische Geistliche und Clan-Älteste Vergeltung für den Zeitungsbericht gefordert. Indes warnte der Kreml vor Selbstjustiz.