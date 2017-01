NPD-Urteil SPD will Gesetzänderung bei der Parteienfinanzierung

Der Präsident des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, regte eine Änderung der Parteienfinanzierung an (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Die SPD will erreichen, dass verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag, Lambrecht, erklärte in Berlin, eine entsprechende Grundgesetzänderung solle noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Sie sei zuversichtlich, dass die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zustande komme.



Der Vorstoß ist eine Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der die NPD als verfassungsfeindlich eingestuft, aber nicht verboten wurde. Der Linken-Abgeordnete Tempel sprach sich gegen eine solche Verfassungsänderung aus und meinte, es sei zweifelhaft, wenn man auf diesem Weg versuche, einen politischen Konkurrenten aus dem Weg zu räumen.