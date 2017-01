NPD-Verbotsverfahren Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil

Eine Demonstration der NPD im hessischen Friedberg (pa/dpa/Roessler)

Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil im NPD-Verbotsverfahren.

Ein Verbot setzt voraus, dass die Karlsruher Richter die NPD als verfassungswidrig einstufen. Angestoßen hat das Verfahren der Bundesrat. Im Jahr 2003 war ein Verbotsantrag gegen die NPD aus formalen Gründen gescheitert, weil V-Leute des Verfassungsschutzes in der Führungsebene der Partei tätig waren.



Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht hält das Verfahren unabhängig vom Ausgang für einen Erfolg. Der CDU-Politiker sagte gestern Abend in Magdeburg, das Bundesverfassungsgericht werde in seiner Entscheidung Kriterien für die Verfassungsfeindlichkeit von Parteien vorgeben. Damit werde es Jahrzehnte nach dem letzten Verfahren wieder aktuelle höchstrichterliche Maßstäbe geben.