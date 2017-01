NPD-Verbotsverfahren Lammert zweifelt an Erfolg

Ein Anhänger der rechtsextremen NPD (picture alliance / dpa / Stephan Scheuer)

Wenige Tage vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über ein Verbot der NPD hat sich Bundestagspräsident Lammert skeptisch über die Erfolgsaussichten des Verfahrens geäußert.

Er fühle sich in seiner Empfehlung an den Bundestag, sich dem Verbotsantrag des Bundesrats nicht anzuschließen, durch die öffentlichen Verhandlungen des Gerichts bestätigt, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Der sächsische Innenminister Ulbig - ebenfalls CDU - hält das Verfahren unabhängig vom Ausgang für sinnvoll. Die Entscheidung werde zeigen, wie weit Parteien in unserem Rechtsstaat gehen dürften, sagte Ulbig der Deutschen Presse-Agentur. Die NPD sei eine ernstzunehmende Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.



Der Bundesrat hatte den Verbotsantrag im Dezember 2013 eingereicht. Am Dienstag will das Bundesverfassungsgericht sein Urteil verkünden. 2003 war ein erster Versuch, die NPD verbieten zu lassen, in Karlsruhe gescheitert.