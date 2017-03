US-Präsident Trump hat angekündigt, die staatlichen Zuschüsse für den öffentlichen und nicht-kommerziellen Rundfunk zu streichen. Der Mitbegründer des National Public Radio, Jeff Rosenberg, warnte im Deutschlandfunk vor erheblichen Konsequenzen für die Pressevielfalt in den Vereinigten Staaten.

Rosenberg vermutet als Grund für Trumps Entscheidung dessen schwieriges Verhältnis zu den Medien. "Er mag keine sorgfältigen Nachrichten", diese lägen nicht in seinem Interesse. Rosenberg verwies zugleich darauf, dass die Republikaner im Senat auch früher schon versucht hätten, die staatlichen Zuschüsse für die öffentlichen Sender abzuschaffen. Ihrer Meinung nach sollten Medien privat und nicht von der Regierung finanziert werden, erläuterte Rosenberg die Position der Republikaner im Deutschlandfunk.



Doch man dürfe nicht vergessen, dass der öffentliche Rundfunk in den USA erst viel später als der private Sektor entstanden sei - aus der Erkenntnis heraus, "dass die Privaten der Gesellschaft nicht wirklich gut getan haben", betonte Rosenberg. Und er warnte, ohne staatliche Zuschüsse müssten viele kleinere Sender schließen.



Bereits im Haushaltsentwurf der Trump-Regierung für das kommende Jahr sind drastische Kürzungen geplant, wie der Direktor des Amtes für Verwaltung und Haushaltswesen, Mulvaney, in der vergangenen Woche mitteilte. Einige Zuwendungen seien aber noch vorgesehen. Langfristig wolle sich die Regierung dann ganz von der Finanzierung zurückziehen.



Im laufenden Jahr erhalten die öffentlichen Sender vom Staat 445 Millionen Dollar an Unterstützung. Darüberhinaus finanzieren sie sich auch durch Hörer- und Zuschauerspenden, Stiftungsgelder sowie Sponsoring von Unternehmen und Interessenverbänden. Laut einer Umfrage des öffentlichen Fernsehens vom Februar sprechen sich 76 Prozent der US-Amerikaner dafür aus, die staatlichen Zuwendungen an das öffentliche Fernsehen beizubehalten.