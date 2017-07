Die "Alternative für Deutschland" will das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen überprüfen lassen.

Wie die AfD mitteilte, hat sie den Einspruch dem Düsseldorfer Landtag übermittelt. Eine Sprecherin des Parlaments sagte der Deutschen Presse-Agentur, für Einsprüche seien der Wahlprüfungsausschuss und der Landeswahlleiter zuständig. Der Ausschuss tagt Ende August.



Nach der Wahl im Mai hatte der Landeswahlausschuss bekanntgegeben, dass in etwa 50 von 15.000 Stimmbezirken Unregelmäßigkeiten zu Lasten der AfD aufgefallen seien. Die Zahl der Zweitstimmen für die Partei wurde in der Folge um gut 2.000 nach oben korrigiert, am Ergebnis von 7,4 Prozent änderte sich aber nichts. Für einen weiteren Sitz hätte die AfD knapp 9.800 weitere Stimmen benötigt.