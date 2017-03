In Düsseldorf hat der Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum Terrorfall Amri seine Arbeit fortgesetzt.

Heute soll Bundesinnenminister de Maizière als Zeuge aussagen. Das Gremium in Düsseldorf will mögliche Behördenfehler im Umgang mit Amri prüfen. So soll geklärt werden, wie der Tunesier den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verüben konnte, obwohl er von den Behörden schon Monate zuvor als islamistischer Gefährder eingestuft worden war und beobachtet wurde. Bei dem Attentat am 19. Dezember wurden zwölf Menschen getötet.