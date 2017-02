NRW CDU zieht mit Spitzenkandidat Gröhe in die Wahl

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (dpa / Kay Nietfeld)

Die CDU in Nordrhein-Westfalen zieht mit Bundesgesundheitsminister Gröhe als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf.

Er erhielt auf der Landesvertreterversammlung in Bad Sassendorf 98 Prozent der Stimmen. Die letzten drei Legislaturperioden hatte Bundestagspräsident Lammert als Spitzenkandidat den mitgliederstärksten CDU-Landesverband angeführt. Er tirtt jedoch bei der Wahl am 24. September nicht wieder an.



In Düsseldorf will die nordrhein-westfälische SPD heute Ministerpräsidentin Kraft für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl nominieren.