Das geplante neue Polizeigesetz für Nordrhein-Westfalen ist aus Sicht der Landesdatenschutzbeauftragten Block problematisch.

Die vorgesehenen Maßnahmen und heimlichen Eingriffe richteten sich in aller Regel gegen völlig unbeteiligte Personen, sagte sie der "Rheinischen Post". Mit dem neuen Gesetz übernehme die Polizei zunehmend Funktionen von Nachrichtendiensten.



Das von der CDU/FDP-Koalition eingebrachte Gesetz soll noch vor der Sommerpause im Düsseldorfer Landtag verabschiedet werden. Die Polizei soll dann auch auf verschlüsselte digitale Inhalte zugreifen können. Außerdem könnten Menschen zur Verhütung von Straftaten länger präventiv in Gewahrsam genommen werden.



In Bayern gibt es seit Tagen Streit wegen des geplanten "Polizeiaufgabengesetzes". Bis zu 30.000 Gegner protestierten auf einer Kundgebung in München. Innenminister Herrmann warf den Kritikern "Lügenpropaganda" vor. Moniert wird vor allem, dass die Polizei fortan schon bei einer "drohenden Gefahr" tätig werden kann, und nicht erst bei einer "konkreten Gefahr". Der frühere Bundesinnenminister Baum will gegen das Gesetz klagen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.