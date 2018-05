Neue Umwelt- und Landwirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen wird die CDU-Politikerin Heinen-Esser.

Ministerpräsident Laschet stellte die Nachfolgerin der zurückgetretenen Amtsinhaberin Schulze Föcking am Nachmittag in Düsseldorf vor. Heinen-Esser war bisher unter anderem Parlamentarische Staatssekretärin in zwei Bundesministerien.

