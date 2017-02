NRW-Innenminister Jäger "Bund muss Auftritt Erdogans in Deutschland verhindern"

Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD). (dpa picture alliance /Rolf Vennenbernd)

Ein möglicher Auftritt des türkischen Präsidenten Erdogan in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Verfassungsreferendum stößt auf Kritik.

Innenminister Jäger verlangte von der Bundesregierung, einen solchen Auftritt zu verhindern. Die Meinungsfreiheit in Deutschland dürfe nicht missbraucht werden, um für eine Verfassungsänderung zu werben, mit der Grundrechte eingeschränkt und die Todesstrafe wieder eingeführt werden sollten, sagte der SPD-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Grünen-Landesvorsitzende Lehmann äußerte sich ähnlich. Die Bundesregierung müsse deutlich machen, dass sie keine "anti-demokratische Werbeveranstaltungen" wolle.



Nach Informationen der "Bild"-Zeitung will Erdogan im März in Nordrhein-Westfalen für ein Präsidialsystem in seinem Land werben. Von der türkischen Botschaft wurde dies nicht bestätigt.