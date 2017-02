NRW Kraft einstimmig zur SPD-Spitzenkandatin gewählt

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. (dpa / picture alliance / Marius Becker)

Die nordrhein-westfälische SPD hat Ministerpräsidentin Kraft einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Mai gewählt.

Auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Düsseldorf erhielt die 55-Jährige alle 422 abgegebenen Stimmen. Zuvor hatten die Sozialdemokraten ihr Programm für die Landtagswahl beschlossen.



Die CDU in Nordrhein-Westfalen zieht mit Bundesgesundheitsminister Gröhe als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf.

Er erhielt auf der Landesvertreterversammlung in Bad Sassendorf 98 Prozent der Stimmen.