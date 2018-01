Das Land Nordrhein-Westfalen will den Opfern und Hinterbliebenen der Loveparade-Katastrophe während des Gerichtsprozesses stärker finanziell helfen.

Das kündigte Sozialminister Laumann, CDU, in der "Bild"-Zeitung an. Der Prozess sei für die Betroffenen mit erheblichen Belastungen verbunden. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen in diesem Jahr 300.000 Euro zur Verfügung gestellt werden, damit Angehörige während des Verfahrens psychologisch und seelsorgerisch unterstützt werden können. Weitere 100.000 Euro sollen für Entlastung bei Unterkunfts- und Reisekosten sorgen.



Beim Loveparade-Unglück in Duisburg vor siebeneinhalb Jahren waren im Gedränge 21 Menschen ums Leben gekommen. Heute werden in dem aus Platzgründen in Düsseldorf geführten Prozess die ersten Zeugen gehört. Angeklagt sind Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Veranstalters Lopavent.

